Евросоюз не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, вместо этого его дипломатическая служба распространила "заявление 26 стран ЕС", под которым нет подписи Венгрии.

"Это заявление поддержано 26 странами ЕС", - говорится в преамбуле, после чего перечисляются все государства - члены сообщества, кроме Венгрии.

По содержанию документ лишь повторяет тезисы, озвученные 3 января брюссельским руководством, включая главу дипслужбы ЕС Каю Каллас и ее шефа - председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Подписанты "призвали всех игроков к спокойствию", подчеркнули важность "соблюдать международные нормы и Устав ООН", отметили, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по мнению европейцев, "не хватало демократической легитимности", "поддержали борьбу с трансграничной преступностью и контрабандой наркотиков" и призвали в кратчайшие сроки "восстановить демократию и освободить политических заключенных".

Источник: ТАСС