Азербайджанский фонд развития бизнеса будет преобразован в ОАО - УКАЗ

18:35 - Сегодня
Юридическое лицо публичного права «Азербайджанский фонд развития бизнеса» при Министерстве экономики будет реорганизовано путём преобразования в открытое акционерное общество при Минэкономики.

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, ОАО «Азербайджанский фонд развития бизнеса» призвано поддерживать развитие ненефтяного сектора, разрабатывать механизмы поддержки предпринимательства и стимулирования инвестиций. Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью ОАО создается Наблюдательный совет, состоящий из 5 членов, включая председателя.

