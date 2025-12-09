Подробности смерти сына свояченицы Исы Габиббейли - ОБНОВЛЕНО
Мужчина, чей застреленный труп был обнаружен вчера в квартире на территории Низаминского района столицы, - Ниджат Гулиев - являлся сотрудником Государственного агентства по охране стратегических объектов (ГАОСО).
Как передает 1news.az, по информации, полученной Qafqazinfo, Ниджат занимал одну из ответственных должностей в Агентстве.
Мать покойного, Матанат Гулиева, приходится свояченицей (сестрой жены) президенту Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академику Исе Габиббейли. М. Гулиева, будучи доктором философии по филологии, является доцентом и заведующей кафедрой Нахчыванского государственного университета.
Что касается происшествия, то установлены обоснованные подозрения в том, что Ниджат Гулиев покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из оружия.
В настоящее время по факту продолжается расследование.
2025/12/09 00:37
По информации, полученной Qafqazinfo, установлено, что человек, чьё тело было найдено с огнестрельным ранением, не был убит.
Предполагается, что выстрел он произвёл сам.
00:07
В одной из квартир рядом со станцией метро «Нефтчиляр» произошло убийство.
Как сообщает Konkret.az, проживающий в этом районе мужчина по имени Ниджат был застрелен у себя дома.
Также утверждается, что убитый является сыном свояченицы президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Исы Габиббейли.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.