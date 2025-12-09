Подробности смерти сына свояченицы Исы Габиббейли - ОБНОВЛЕНО

Мужчина, чей застреленный труп был обнаружен вчера в квартире на территории Низаминского района столицы, - Ниджат Гулиев - являлся сотрудником Государственного агентства по охране стратегических объектов (ГАОСО).

Как передает 1news.az, по информации, полученной Qafqazinfo, Ниджат занимал одну из ответственных должностей в Агентстве.

Мать покойного, Матанат Гулиева, приходится свояченицей (сестрой жены) президенту Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академику Исе Габиббейли. М. Гулиева, будучи доктором философии по филологии, является доцентом и заведующей кафедрой Нахчыванского государственного университета.

Что касается происшествия, то установлены обоснованные подозрения в том, что Ниджат Гулиев покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из оружия.

В настоящее время по факту продолжается расследование.

2025/12/09 00:37

По информации, полученной Qafqazinfo, установлено, что человек, чьё тело было найдено с огнестрельным ранением, не был убит.

Предполагается, что выстрел он произвёл сам.

00:07

В одной из квартир рядом со станцией метро «Нефтчиляр» произошло убийство.

Как сообщает Konkret.az, проживающий в этом районе мужчина по имени Ниджат был застрелен у себя дома.

Также утверждается, что убитый является сыном свояченицы президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академика Исы Габиббейли.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.