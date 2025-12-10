 Посол США призвал Анкару избавиться от российских систем С-400 | 1news.az | Новости
В мире

Посол США призвал Анкару избавиться от российских систем С-400

First News Media10:35 - Сегодня
Посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара должна избавиться от российских систем ПВО С-400, если хочет вернуться к программе производства и закупки американских истребителей F-35.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Вашингтон и Анкара ведут переговоры по поводу C-400 и желания Турции «снова присоединиться» к программе по F-35.

«Согласно законодательству США, Турция не может больше эксплуатировать или владеть системами С-400, чтобы вернуться в программу F-35», — заявил Баррак.

Посол подчеркнул, что хорошие отношения между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом по этому вопросу стали «самыми плодотворными» почти за десятилетия. Он выразил надежду, что они приведут к прорыву в ближайшие месяцы, и Турция «удовлетворит требования безопасности» Соединенных Штатов.

До этого Баррак отмечал, что в Турции близки к тому, чтобы отказаться от российской системы ПВО.

По его словам, Турция приблизилась к демонтажу российской системы ПВО, которая стала причиной напряженности в отношениях с другими членами НАТО и помешала приобрести американские самолеты F-35.

Источник: Газета.ру

