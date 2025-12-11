Лавров утверждает, что у Турции есть обязательства по С-400 перед Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию об идее ЕС выкупить у Турции российские зенитные ракетные комплексы С-400 и отправить их в Украину, напомнил, что у Анкары перед Москвой есть обязательства по этим системам.

Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования российско-украинского конфликта напомнил, что Россия несколько лет назад поставила Турции систему противовоздушной обороны - современные, одни из лучших, С-400.

«И Турецкая Республика владеет этими системами к неудовольствию Запада, в том числе к неудовольствию Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты, зная об интересе Анкары к покупке истребителей F-35, обусловили поставку этих самолетов отказом Турции от противовоздушных систем С-400. Это давно уже «плавало» в медийном пространстве. Вот вчера вдруг заявлено, что Европа, Евросоюз, естественно, другой Европы они не знают, решила купить у Турции С-400, или предложила уже Турции выкупить эти С-400 и отправить их на Украину. Никто даже не думает о том, что есть обязательство у Турции как у покупателя не предпринимать таких шагов без согласования с Российской Федерацией», - сказал министр.

Источник: ТАСС