В Москве прошел митинг против Пашиняна

Возле посольства Армении в Москве прошел митинг против действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а именно - задержания священнослужителей и российского олигарха Самвела Карапетяна.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что возле здания диппредставительства в Армянском переулке собрались 300 человек, в том числе священники ААЦ, общественники и участники специальной военной операции на Украине. Акция приурочена к приезду Пашиняна в Москву.

Как пишет издание, все митингующие отмечали, что действия премьера и властей Армении «вносят раскол в общество и жизнь армянского народа». Участники акции также призывали соотечественников встать на защиту ААЦ и требовали освободить священнослужителей.

Кроме того, собравшиеся подготовили петицию, в которой выразили несогласие действиям Пашиняна. Документ они планировали передать послу Армении в России Гурген Арсеняну, однако он не вышел к собравшимся.

В конце июня в Армении арестовали сначала лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, а потом архиепископа Микаэла Аджапахяна. Следователи считают, что первый священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты с целью захвата власти в стране. Второго обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушении территориальной целостности, в отказе от суверенитета и в насильственном свержении конституционного строя.

Источник: Газета.ру