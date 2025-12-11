52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы

52 человека, включая детей, пострадали в результате отравления угарным газом по прибытию поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городском управлении общественного здравоохранения, на место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи.

Всего пострадали 52 человека, в том числе дети. Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи, – уточнили в УОЗ Алматы.

По результатам обследований госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные — в профильных отделениях.

Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи, – рассказали врачи.

Инцидент также прокомментировали в «Қазақстан темір жолы». Там заявилм, что национальный перевозчик не имеет отношения к данному инциденту.

Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО «Пассажирские перевозки» и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок, – говорится в сообщении КТЖ.

Все обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.