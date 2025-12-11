 52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы

First News Media15:57 - Сегодня
52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы

52 человека, включая детей, пострадали в результате отравления угарным газом по прибытию поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городском управлении общественного здравоохранения, на место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи.

Всего пострадали 52 человека, в том числе дети. Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи, – уточнили в УОЗ Алматы.

По результатам обследований госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные — в профильных отделениях.

Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи, – рассказали врачи.

Инцидент также прокомментировали в «Қазақстан темір жолы». Там заявилм, что национальный перевозчик не имеет отношения к данному инциденту.

Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО «Пассажирские перевозки» и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок, – говорится в сообщении КТЖ.

Все обстоятельства происшествия выясняются компетентными органами.

Поделиться:
292

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в ...

Общество

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году: СПИСОК

Общество

Названы регионы Азербайджана с рекордным количеством осадков

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного ...

В мире

В Болгарии правительство подало в отставку

Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла - ФОТО

Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, была встречена овациями в Осло - ВИДЕО

52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

The Economist: ИИ меняет детство - он приносит много преимуществ, но и скрытых угроз

Трамп объяснил подорожание отделки бального зала в Белом доме

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Последние новости

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году: СПИСОК

Сегодня, 18:30

На некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 18:16

Али Асадов встретился в Ашхабаде с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Сегодня, 18:15

Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО

Сегодня, 18:04

В Баку воры попали на радар после совершения крупной кражи - ВИДЕО

Сегодня, 17:59

Рыбаки, оказавшиеся в беспомощном положении на Каспии, спасены - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Эльдар Гасымов перепел абсолютный хит Ильхамы Гулиевой и не только – ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Неосторожность водителя, возвращавшегося с похорон сестры, оборвала жизнь его другой сестры

Сегодня, 17:20

Названы регионы Азербайджана с рекордным количеством осадков

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного нейтралитета Туркменистана

Сегодня, 16:57

Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана

Сегодня, 16:53

Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

Сегодня, 16:40

Что известно о поисках врача Турала Султанова, пропавшего в море

Сегодня, 16:38

В Болгарии правительство подало в отставку

Сегодня, 16:33

Али Асадов находится с рабочим визитом в Туркменистане - ФОТО

Сегодня, 16:25

Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла - ФОТО

Сегодня, 16:22

Али Гаджизаде получил награду Millionaire Concept за вклад в развитие PR в Азербайджане и за его пределами - ФОТО

Сегодня, 16:12

Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, была встречена овациями в Осло - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы

Сегодня, 15:57

Еврокомиссия подаст в суд на четыре страны ЕС

Сегодня, 15:53
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30