Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
«В 22-ю годовщину со дня кончины общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева с уважением чтим его светлую память», - говорится в публикации.
«Мы будем передавать из поколения в поколение изречение Гейдара Алиева: «Одна нация, два государства», и всегда будем вместе с нашими азербайджанскими братьями и сестрами», - отмечается в ней.
“Özgürlük ve bağımsızlık her milletin millî servetidir.” Haydar Aliyev
Can Azerbaycan’ın Millî Lideri merhum #HaydarAliyev’i vefatının 22’nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.
Merhum Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz.” sözünü bir miras gibi nesilden nesile aktaracak,… pic.twitter.com/mpAFMmLBSv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2025