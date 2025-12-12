Эрдоган: Турция готова содействовать продлению перемирия Пакистана с Афганистаном

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны внести вклад в механизм поддержания бесконфликтности между Пакистаном и Афганистаном.

"Продление перемирия между Пакистаном и Афганистаном вызывает удовлетворение, Турция готова внести свой вклад в механизм, созданный для поддержания бесконфликтности", - сказал Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом на полях Международного форума мира и безопасности в Ашхабаде. Высказывания турецкого лидера приводит его администрация.

Эрдоган также сообщил о планах Турции и Пакистана развивать двустороннее сотрудничество в энергетике, торговле, инвестициях и других сферах.

В октябре 2025 года на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения, ставшие самыми кровопролитными после прихода движения "Талибан" к власти в Кабуле в 2021 году. Они вспыхнули после нападений на пакистанские пограничные посты, в ответ на которые ВВС Пакистана нанесли удары по базам террористов из группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана") в Афганистане. При посредничестве Катара и Турции участники конфликта в том же месяце достигли договоренности о временном перемирии и прекращении огня.

Источник: ТАСС