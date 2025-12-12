 В Анкаре состоялось мероприятие памяти великого Гейдара Алиева - ФОТО | 1news.az | Новости
В Анкаре состоялось мероприятие памяти великого Гейдара Алиева - ФОТО

First News Media18:45 - Сегодня
В центре «Шуша» Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) в Анкаре 12 декабря состоялось мероприятие памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, организационную поддержку мероприятию оказали TADİV, посольство нашей страны в Анкаре и общественное объединения Təbəssüm («Улыбка»).

В мероприятии приняли участие представители МИД Турции, депутаты Великого национального собрания братской страны, сотрудники дипмиссии Азербайджана в Анкаре, представители общественных организаций, учащиеся различных учебных заведений Анкары, в том числе средней школы имени Гейдара Алиева.

Мероприятие началось с демонстрации документального фильма, посвященного Гейдару Алиеву.

Глава TADİV профессор Айгюн Аттар, обращаясь к собравшимся, выразила гордость тем, что возглавляемая ею организация была создана 28 лет назад по инициативе Гейдара Алиева.

Профессор акцентировала внимание на судьбоносной роли архитектора государственности Азербайджана, выразив уверенность в том, что курс Гейдара Алиева остается путеводителем для всего тюркского мира.

Выступивший далее руководитель группы дружбы Турция-Азербайджан в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым назвал Гейдара Алиева одним из самых значимых лидеров в истории тюркского мира. Турецкий парламентарий рассказал о личных встречах с автором знаменитого изречения «Одна нация, два государства». «Это был истинный патриот, глубоко любивший свою страну. Гейдар Алиев был человеком широкого кругозора, хорошо знакомый и с наследием основателя и первого Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка», - сказал глава парламентской группы ВНСТ.

Шамиль Айрым призвал молодежь сплотиться вокруг идей великих Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка.

Советник посольства Азербайджана в Турции Эльдар Алиев привлек внимание к исторической роли Гейдара Алиева, спасшего государственность Азербайджана в очень сложный для страны период: «Благодаря Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву наша страна воспряла, встала на курс развития, укрепила позиции на международной арене. Вся политика Гейдара Алиева была рассчитана на вклад в будущее Родины», - сказал дипломат.

Представитель МИД Турции, посол Айше Узер сказала для нее гордость выступать на мероприятии памяти Гейдара Алиева. «Гейдар Алиев был великим лидером, который сыграл большую роль в развитии турецко-азербайджанских отношений. Союз наших стран – это не временное явление, а нерушимый пример братства для всего мира», - констатировала дипломат.

А. Узер отметила, что сотрудничество Анкары и Баку проявляется не только в успешной реализации многочисленных программ и проектов, но и в инициативах, претворяемых в жизнь в различных регионах мира.

В рамках мероприятия были награждены учащиеся различных учебных заведений Турции, а также студенты из Азербайджана и других стран, отличившиеся в конкурсах и спортивных состязаниях памяти Гейдара Алиева.

Были презентованы детские книги турецкого писателя Улькю Караджи на тему единства и солидарности в тюркском мире.

