Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для региона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает на скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Полноформатное соглашение гарантировало бы стабильность на Южном Кавказе, сказал глава государства на форуме "Международный год мира и доверия-2025" в Ашхабаде.

"Историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами", - заявил он.

Источник: "Sputnik Армения"