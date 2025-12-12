Хачатурян: Правительство Армении нацелено на укрепление мира на Южном Кавказе

Правительство Армении нацелено на укрепление мира на Южном Кавказе.

Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на форуме "Международный год мира и доверия-2025" в Ашхабаде, передают армянские СМИ.

Он напомнил о парафировании Ереваном и Баку мирного договора 8 августа этого года в Вашингтоне и проекте "маршрут Трампа". Хачатурян призвал зарубежных коллег поддержать процесс утверждения прочного мира и безопасности в регионе.

В форуме принимают участие также лидеры России, Ирана, Турции, Грузии ряда других государств.