Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.