Голодные игры возвращаются: Лоуренс и Хатчерсон вернутся к ролям

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь появятся в образах Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в приквеле франшизы, фильме «Рассвет Жатвы», основанном на последнем романе Сьюзен Коллинз, вышедшем этой весной.

Лента станет предысторией 50-х Голодных игр и перенесёт зрителей за два десятилетия до событий, с которых начиналась история оригинальной трилогии.

Центром сюжета станет юный Хеймитч Эбернети, проект покажет его участие в Играх в 16-летнем возрасте. Хотя детали появления Лоуренс и Хатчерсона пока не раскрываются, источники Variety сообщают, что их камео будет связано со сценами с Хеймитчем и, вероятно, в форме необычного «флэшбэка в будущее».

Фильм поставит Фрэнсис Лоуренс, ранее работавший над несколькими частями франшизы, включая «И вспыхнет пламя» и дилогию «Сойка-пересмешница». Продюсеры Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон вновь присоединятся к проекту, а сценарий написал Билли Рэй.

Премьера «Восхода на жатве» запланирована на 20 ноября.

Источник: IMDb

Джамиля Суджадинова