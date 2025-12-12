Токаев предупредил: Обмеление Каспия может вызвать серьезные последствия

Процесс обмеления Каспийского моря грозит стать необратимым и вызвать цепочку серьезных последствий, предупредил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия", - сказал он, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде.

Токаев призвал все мировое сообщество поддержать усилия, направленные на сохранение Каспия. "В целом, на мой взгляд, водная дипломатия требует тесной межгосударственной координации. Существующие международные институты, как правило, действуют разрозненно, в пределах узких мандатов, что не соответствует масштабу нарастающих водных проблем", - сказал президент.

Источник: ТАСС