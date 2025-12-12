Голливудский прорыв: Disney сотрудничает с OpenAI

Disney объявила о вложении 1 млрд долларов в OpenAI и предоставила компании лицензии на использование более 200 своих персонажей в ChatGPT и генераторе видео Sora.

Это первое подобное соглашение среди крупных киностудий, которое может изменить модель работы Голливуда с искусственным интеллектом.

По условиям сделки, пользователи смогут создавать изображения и короткие ролики с участием героев из Pixar, Marvel, Star Wars и классических мультфильмов Disney. В перечень войдут Люк Скайуокер, Дэдпул, Моана, персонажи «Зверополиса» и, разумеется, Микки и Минни Маус. Однако студия подчёркивает, что голоса и внешность актёров в лицензию не включены.

Глава компании Боб Айгер назвал сотрудничество «важным шагом в эпоху стремительного развития ИИ» и подчеркнул, что Disney намерена использовать технологии осторожно и «ответственно расширять возможности своего контента». Доступ к новым инструментам появится в начале 2026 года.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова