Али Асадов: Баку поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету

Азербайджан поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету под эгидой ООН.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на Международном форуме мира и доверия, приуроченному к 30-й годовщине нейтралитета Туркменистана.

"В Туркменистане создается Университет по нейтралитету под эгидой ООН. Азербайджанская Республика высоко оценивает инициативу Туркменистана по его созданию и выражает готовность принимать активное участие в деятельности университета", - сказал Асадов.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан неизменно поддерживал резолюции, продвигаемые Туркменистаном в ООН, связанные с нейтралитетом, и присоединился к резолюции "Международный год мира и доверия – 2025" в качестве соавтора.

"Мы рассматриваем эти инициативы братского Туркменистана в качестве важного вклада в глобальную архитектуру мира и безопасности", - подчеркнул глава правительства.