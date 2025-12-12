Али Асадов: Транспортные коридоры через Каспий создают новые перспективы для торговли в регионе

Успешное функционирование важных транспортных артерий, проходящих через Каспийское море, затрагивает интересы всех стран региона и открывает новые перспективы для наращивания торгово-экономических связей.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая в Ашхабаде на Международном форуме мира и доверия, посвященном 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

По его словам, Каспийское море является объединяющим фактором и играет важную роль в экономической жизни наших государств.

"Сохранение Каспийского моря в качестве зоны мира, благополучия, стабильности и безопасности позволяет и далее расширять торгово-экономические и культурные связи, а также создавать необходимые условия для развития бизнеса и туризма. Через Каспийское море проходят важные транспортные артерии, успешное функционирование которых затрагивает интересы всех стран региона и открывает новые перспективы для наращивания торгово-экономических связей", - отметил он.

Источник: Report