Токаев: Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского маршрута

Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

По его словам, страны Центральной Азии активно наращивают свой транзитно-транспортный потенциал, который призван укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом.

"Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания бесшовной транспортной системы. Активно участвуем в разработке комплексной стратегии развития транспортной системы в Центральной Азии с целью формирования устойчивых логистических маршрутов", - сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что совместными усилиями страны региона смогут сформировать современную транспортно-логистическую архитектуру всего региона.

Источник: Trend