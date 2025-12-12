Дождливая погода и густой туман охватили ряд регионов страны

По состоянию на 12 декабря на некоторых территориях страны в ночные и утренние часы наблюдалась дождливая (с осадками) погода.

Согласно информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой, количество выпавших осадков составило: 5 мм в Лянкяране и Габале, 3 мм в Баку и на Абшеронском полуострове, 2 мм в Губе, Гусаре, Гахе и Шеки, 1 мм в Кяльбаджаре, Гёйчае, Загатале, Шахбузе, Огузе, Алтыагадже, Сабирабаде, Ширване, Шамахе, Шабране и Халтане, передает 1news.az.

В Сумгайыте, Дашкесане, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Товузе, Загатале, Балакене, Гахе, Габале, Шеки, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Тертере, Гусаре, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Гаджигабуле, Нефтчале, Лерике наблюдался туман, видимость ограничивалась до 200 метров.