В Азербайджане выпал снег

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 10:00 13 декабря, в ночные и утренние часы местами по стране периодически шел дождь, а в Сарыбаше (Гах) – выпал снег.

Количество выпавших осадков составило: в Губе 4, в Шабране, Ордубаде, Джульфе, Хачмазе, Гусаре, Нахчыване, Садараке, Шахбузе, Гобустане, Лянкяране, Гядабее, Балакене, Халтане, Имишли, Ярдымлы 3, в Баку и на Абшеронском полуострове 1 мм.

В некоторых местах дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра усилилась до 18 м/с в Нафталане, 16 м/с в Гобустане.

Туман наблюдался в Сумгайыте, Шаруре, Ордубаде, Садараке, Гёйгёле, Шамкире, Балакене, Сарыбаше (Гах), Шеки, Шамахе, Гобустане, Хызы, Губе, Гусаре, Гёйчае, Сабирабаде, Кюрдамире, Билясуваре, Лерике. Видимость была ограничена до 200 метров.