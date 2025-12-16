В Польше задержали студента по подозрению в подготовке теракта на ярмарке

Польские силовики задержали студента Католического университета в Люблине по подозрению в подготовке теракта на рождественской ярмарке.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

"Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали студента Люблинского католического университета Матеуша В., подозреваемого в подготовке массового теракта на одной из рождественских ярмарок, который он планировал совершить с использованием взрывчатых веществ", - написал Добжиньский в X. "Целью преступления было массовое запугивание людей, а также поддержка [запрещенной в РФ террористической группировки] "Исламское государство", - добавил он.

По данным следствия, мужчина собирал информацию о способах изготовления взрывчатки, а также планировал вступить в террористическую организацию. Суд принял решение об аресте Матеуша В. на три месяца.

Источник: ТАСС