Водителей призвали своевременно снижать скорость перед пешеходными переходами - ВИДЕО

«Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) еще раз доводит до сведения водителей, что, согласно правилам, на пешеходных переходах или в местах, разрешенных для движения пешеходов, водители должны учитывать скорость и траекторию их движения, а также дорожные и погодные условия, своевременно снижать скорость транспортного средства и не препятствовать безопасному переходу пешеходов».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в предупреждении ГУГДП.

«Нельзя забывать, что создание условий для безопасного перехода пешехода через дорогу зависит от внимательности, ответственности и правильного поведения водителя.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех водителей быть более внимательными при приближении к пешеходным переходам, ставить в приоритет безопасность жизни пешеходов и строго соблюдать правила дорожного движения», - отмечается в сообщении.