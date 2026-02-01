МИД Ирана заявил о готовности к возможному конфликту

Иран крайне хорошо подготовлен к возможному конфликту и вынес много уроков из противостояния США и Израилю в 2025 году, однако Тегеран хочет предотвратить развязывание новой войны.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы вынесли много уроков из тех 12 дней войны. Полагаю, что мы очень подготовлены. Но быть готовыми не означает, что мы хотим войны. Мы хотим предотвратить войну", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Арагчи заявил, что власти Ирана готовы вести переговоры с администрацией Дональда Трампа при условии восстановления доверия между сторонами.

"Содержательные переговоры должны основываться на доверии, к сожалению, мы утратили доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам. Нам необходимо преодолеть это недоверие. В настоящее время посредники из числа дружественных стран в регионе пытаются укрепить эту уверенность. Это сложно, но они пытаются, так что я вижу возможность новых переговоров, если переговорная команда США будет следовать словам президента Трампа о том, что нужно прийти к справедливой и равноправной сделке, для того, чтобы гарантировать отсутствие ядерного оружия", - сказал он.

Глава МИД Ирана подтвердил, что сейчас Тегеран и Вашингтон обмениваются сообщениями через посредников. "Мы с ними [посредниками] работаем и обмениваемся посланиями", - добавил он.

Источник: ТАСС