В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются люди
В районе Яфтабад иранской столицы Тегерана обрушилось трехэтажное жилое здание.
Как передает ISNA, об этом заявил представитель столичной управления пожарной безопасности Джалал Малеки.
"На данный момент из-под завалов живыми извлечены четыре человека, поисковая операция продолжается", - отметил он.
На место происшествия были стянуты силы экстренных служб. Поскольку под завалами могут оставаться люди, поисково-спасательные операции ведутся с большой осторожностью.
На первом этаже были помещения под офисы, а рядом с обрушившимся зданием шла стройка.
Причины инцидента будут установлены по итогам расследования.
