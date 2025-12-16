В Тегеране обрушилось жилое здание, под завалами остаются люди

В районе Яфтабад иранской столицы Тегерана обрушилось трехэтажное жилое здание.

Как передает ISNA, об этом заявил представитель столичной управления пожарной безопасности Джалал Малеки.

"На данный момент из-под завалов живыми извлечены четыре человека, поисковая операция продолжается", - отметил он.

На место происшествия были стянуты силы экстренных служб. Поскольку под завалами могут оставаться люди, поисково-спасательные операции ведутся с большой осторожностью.

На первом этаже были помещения под офисы, а рядом с обрушившимся зданием шла стройка.

Причины инцидента будут установлены по итогам расследования.