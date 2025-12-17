В Азербайджане по делу о контрабанде сигарет арестованы капитан судна и еще два человека

В Азербайджане арестованы ещё 3 человека, обвиняемых в контрабанде сигарет.

Согласно информации, полученной AПА, в рамках расследования уголовного дела в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, в ходе розыска, связанного с контрабандой сигарет, в аэропорту были задержаны капитан судна Эльшан Ахмедов, матрос Амид Сайылов и механик по имени Эльчин.

В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Сообщается, что эти лица являются сотрудниками ООО «RR Caspi».

Согласно обвинению, они доставили контрабандные сигареты на судне, которое причалило на территории поселка Алят, и погрузили их на 3 грузовых автомобиля. Также сообщается, что судно принадлежит ООО «RR Caspi».

По делу также упоминаются компании ООО Səmayə Co LTD и ООО Səmayə logistic.

Отметим, о уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, некоторое время назад были задержаны начальник отдела и инспектор береговой охраны Государственной пограничной службы. В отношении капитана Вусала Садыгова и инспектора также избраны меры пресечения.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям 206.3.2, 213-1.2.1 и 213-1.2.3 УК АР.