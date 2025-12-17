В Масазыре приостановлена деятельность мебельного цеха - ФОТО - ВИДЕО

В ходе проверки, проведённой Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в мебельном цехе, расположенном в подвале дома №39 жилого комплекса Qurtuluş-93 в посёлке Масазыр Абшеронского района, были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Информацию об этом предоставило МЧС Азербайджана.

Отмечается, что:

- в помещении не установлена система пожарной сигнализации;

- помещение не полностью обеспечено первичными средствами пожаротушения;

- электросистема установлена не в соответствии с требованиями "Правил монтажа электроустановок";

- профилактическая проверка электросистемы не проводилась, и соответствующий акт не был составлен;

- территория объекта не очищена от горючих отходов;

- работники не проинструктированы по вопросам пожарной безопасности, соответствующие записи в специальном журнале не велись;

- свидетельство об обязательном страховании недвижимости предприятия не было представлено;

- документ о координации деятельности предприятия с Государственной службой пожарного надзора не был представлен;

- предприниматель организовывал свою деятельность в нежилой части многоэтажного жилого дома с нарушением соответствующих требований строительных норм и правил.

В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация свидетельствует о высокой вероятности возникновения пожара, который в случае эксплуатации объекта может в кратчайшие сроки распространиться и привести к трагическим последствиям.

С учётом выявленных грубых нарушений требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности мебельного цеха. Один экземпляр решения передан представителю объекта.