В Масазыре приостановлена деятельность мебельного цеха - ФОТО - ВИДЕО
В ходе проверки, проведённой Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в мебельном цехе, расположенном в подвале дома №39 жилого комплекса Qurtuluş-93 в посёлке Масазыр Абшеронского района, были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.
Информацию об этом предоставило МЧС Азербайджана.
Отмечается, что:
- в помещении не установлена система пожарной сигнализации;
- помещение не полностью обеспечено первичными средствами пожаротушения;
- электросистема установлена не в соответствии с требованиями "Правил монтажа электроустановок";
- профилактическая проверка электросистемы не проводилась, и соответствующий акт не был составлен;
- территория объекта не очищена от горючих отходов;
- работники не проинструктированы по вопросам пожарной безопасности, соответствующие записи в специальном журнале не велись;
- свидетельство об обязательном страховании недвижимости предприятия не было представлено;
- документ о координации деятельности предприятия с Государственной службой пожарного надзора не был представлен;
- предприниматель организовывал свою деятельность в нежилой части многоэтажного жилого дома с нарушением соответствующих требований строительных норм и правил.
В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация свидетельствует о высокой вероятности возникновения пожара, который в случае эксплуатации объекта может в кратчайшие сроки распространиться и привести к трагическим последствиям.
С учётом выявленных грубых нарушений требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности мебельного цеха. Один экземпляр решения передан представителю объекта.