Заместитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская посетит Азербайджан в первой половине следующего года.

Об этом сообщили в офисе НАТО в ответ на запрос AПA.

Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.

Шекеринская 18 декабря посетит Армению.

В рамках визита она проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и министром обороны Суреном Папикяном, сообщают армянские СМИ.

Кроме того, в Ереване Шекеринская также встретится с представителями гражданского общества Армении и послами стран НАТО, отмечает пресс-служба альянса.