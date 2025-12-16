«Я бы просто крепко-крепко его обняла...»: Мама Мухаммад-Али о своей невосполнимой потере - ИНТЕРВЬЮ

В декабре прошлого года мир облетела трагическая новость о крушении в Казахстане пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» - AZAL.

В тот роковой день на борту Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный, находились 67 человек.

В катастрофе погибли 38 человек, выжить - благодаря героизму экипажа - удалось 29-ти.

Среди погибших был 13-летний Мухаммад-Али Еганов – он летел к маме, чтобы встретить Новый год.

Чтя светлую память об этом чудесном мальчике, в преддверии годовщины трагедии мы побеседовали с его мамой Рабией Байрамовой.

- Рабия ханум, в первую очередь, принимите искренние соболезновая от всей нашей редакции. Расскажите, пожалуйста, о детстве Мухаммада-Али. Каким он был ребёнком?

- Мухаммад-Али был удивительным ребёнком, очень необычным, буквально с первых лет жизни. Он был невероятно любознательным, развивался не по годам, и обладал какой-то внутренней харизмой, которая влюбляла в себя всех, кто с ним знакомился. Он легко находил общий язык с любым человеком, будь то взрослый или ребёнок, и всегда проявлял выраженные лидерские качества. А ещё он был очень добрым: всегда защищал слабых и с огромной любовью относился к животным.

- Какие мечты и цели были у Мухаммада-Али?

- У него было очень много желаний и целей. Он стремился к чему-то большому, хотел оставить свой след. Главной мечтой его жизни было стать известным, прославиться, чтобы о нём узнал весь мир. С пяти лет Мухаммад-Али окунулся в спорт. Он пробовал себя в борьбе, дзюдо, боксе, футболе, джиу-джитсу – и в каждом виде спорта добивался успеха, всегда привозил с соревнований награды и медали. Он был по-настоящему целеустремлённым и всесторонне развитым мальчиком. Последний год своей жизни он посвятил боксу, мечтал стать выдающимся боксёром. Он «горел» этим, тренировался с полной отдачей.

Удивительно, но как я узнала уже после смерти Мухаммада-Али от его друзей, в последнее время он часто говорил о своём желании стать шехидом. И, по воле Всевышнего, он ушёл из жизни именно так - стал шехидом и о нём узнал весь мир. Это невероятно тяжело, но в этом есть также глубокий смысл, который помогает мне находить утешение.

- Как и когда он захотел переехать в Азербайджан?

- Мухаммад-Али поехал к отцу еще в период карантина, в 2020 году. Предполагалось, что он вернется через год, проведет это время с отцом. Но потом умерла его бабушка по отцу. В итоге, пробыв у отца девять месяцев и как только появилась возможность после карантина он вернулся домой.

Когда Мухаммад-Али приехал, я сразу же сказала ему, что он останется дома, у меня не было в планах отпускать его снова.

На это он ответил: «Мам, у папы, кроме меня, никого не осталось. Как я могу оставить его одного? У тебя есть Бусинка, бабуля, а папа там совсем один, я просто не смогу его оставить» С этим его желанием я спорить не стала. Это было такое проявление зрелости и великодушия, а для меня это был важный повод гордиться им. После этого он часто приезжал к нам, а я, в свою очередь, летала к нему. Расстояние между нами никогда не было преградой. Даже когда у меня уже не было возможности прилетать в Баку из-за запрета, Мухаммад всё равно находил способ приезжать ещё чаще, чтобы мы виделись.

- Как Вы узнали о крушении самолёта?

- Я узнала об этом от своей подруги. В тот день я сама поехала в аэропорт его встречать. Сначала позвонила в справочную, мне сказали, что самолёт пошёл на второй круг.

Когда мне сообщили, что самолёт вернулся в Баку, я сразу же связалась с его отцом и попросила встретить мальчика и ближайшим рейсом отправить его обратно.

Сама я поехала домой. И уже спустя совсем короткое время мне написала подруга, спросила, долетел ли мой сын… Слово за слово, она прислала мне видеоролик. Вот так, из новостей в интернете, я и узнала о крушении самолёта.

Описать мои чувства в тот момент... невозможно. Я думала, что сойду с ума. Я просто начала кричать и метаться. Первая мысль была, что самолёт упал где-то на территории Чечни, и я стала кричать, что мне нужно немедленно ехать туда, где он упал. Я пыталась взять себя в руки, начала звонить, чтобы узнавать точное место крушения. Когда узнала, что самолёт разбился в Актау - это известие просто сломило меня. А потом появилась искра надежды – мне сообщили, что есть выжившие. Я цеплялась за эту мысль, молила Аллаха, чтобы он оказался жив. Но все надежды оказались тщетными. И до того момента, пока мне не сказали, что его опознали в морге, я не переставала молиться за его жизнь. Но Аллах знает лучше. Мы принимаем Его волю.

- Если бы у вас был шанс что-то сказать своему сыну, что бы это было?

- Если бы у меня был шанс хотя бы на минуту увидеть сына, сказать ему что-то... Я бы просто крепко-крепко его обняла. И сказала бы, что люблю его больше всего на свете, что с его уходом я потеряла смысл в жизни, но живу ради его памяти и ради его сестренки, чтобы он гордился мной на небесах.

- Что бы вы хотели сказать тем, кто пишет в ваш адрес осуждающие комментарии?

- Тем, кто находит в себе силы писать осуждающие комментарии, я хотела бы сказать одно: помните, что за каждой трагедией, за каждой цифрой в новостях стоит чья-то боль, чья-то разрушенная жизнь. Когда человек теряет ребёнка, он теряет часть своей души, свой мир, свои мечты. Это горе не имеет срока давности, оно остаётся с нами навсегда. Прошу вас, прежде чем судить, осуждать или причинять ещё большую боль своими словами, остановитесь на мгновение и подумайте о том, что сострадание и человечность - это самые ценные качества. В мире и так достаточно боли, и не нужно приумножать её. Давайте будем добрее друг к другу, ведь никто не знает, что ждет нас за поворотом. Поддержите вместо того, чтобы осуждать, помолитесь вместо того, чтобы бросить камень. Это всё, что я могу сказать.

