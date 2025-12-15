 Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией… | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

First News Media17:47 - Сегодня
Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

После посещения в рамках инициативы «Мост мира» представителей гражданского общества Азербайджана Еревана и ответного визита представителей гражданского общества Армении в Баку в обществах двух стран актуализировалась тема мирной повестки. Реакции на визиты были разными: от поддержки до критики и обвинений в предательстве.

Это и понятно… Конфликт между Азербайджаном и Арменией был этно-территориальным. Территориальную часть удалось урегулировать, подписана Совместная Декларация и парафирован текст мирного договора. Очень многое, если не всё, зависит от парламентских выборов в Армении, после которых правительства будут предпринимать более уверенные шаги на среднесрочную перспективу.

Остаётся этническая часть мирного процесса, которая требует осмысления…

В Азербайджане много скептиков, в Армении из-за предвыборной ситуации нагнетается негатив. Тысячи жертв войны, которые никто не хочет и не будет предавать забвению. При этом жертвы не останавливаются… Нахождение останков шехидов Первой Карабахской войны и их похороны, жертвы заложенных мин на освобожденных территориях, постеры у входа в населенные пункты с фотографиями погибших на войне – всё это является постоянным напоминаем и создает рамки того мира, который должен быть заложен между обществами.

За эти два месяца в результате общения с разными слоями общества сформировалась картина восприятия возможного мира.

Сперва отметим то, чего не будет, чтобы не возвращаться к этой теме в будущем.

Для старшего поколения тема «мира с армянами» воспринимается через воспоминания о советском периоде. Так вот, того, что было в период СССР. не будет!

Почему? Потому что:

- в данный исторический процесс нет третьей стороны, которая насильственно примиряет народы после конфликта. Насаждения мира со стороны третьей стороны не будет ни в какой форме!

- Азербайджан и Армения в условиях СССР были частью одного государства. Сейчас же это две независимые страны. Мы даже не представлены в единых военно-политических или же экономических блоках.

- В отличие от советского периода в Азербайджане нет компактно проживающего армянского населения, а в Армении нет азербайджанцев.

Для более молодого поколения, которое сформировалось в период независимости, мир с Арменией воспринимается по-другому. Как с другими соседями… Но и этого не будет в среднесрочной перспективе!

Что такое мир с соседями?

Вот у Азербайджана есть соседи: Россия, Казахстан, Грузия, Турция, Иран, Туркменистан. Азербайджан не воюет с этими соседями. Гражданин Азербайджана может купить билет и полететь в соседние страны отдохнуть, если желает, то может получить образование, открыть бизнес, торговать, работать, подлечиться…

Всего этого с Арменией в ближайшей перспективе не будет!

А что же будет?!

По моему глубокому убеждению, будет мир в узком его понимании. Основные контуры этого мира уже есть: дипломатический процесс, подразумевающий обсуждение всех тем исключительно политико-дипломатическим путем, различные межправительственные треки взаимодействия, участие в совместных проектах на государственном и частном уровнях, общение представителей гражданского общества, которые разделяют мирную повестку.

В триаде «государственные институты – гражданское общество – люди» диалог государств/правительств еще очень долго будет определяющим. От правительственного трека зависят условия взаимодействия между гражданскими обществами, а также контакты между людьми.

В Азербайджане правительство не будет искусственно подгонять гражданское общество и людей к мирной повестке, всё будет происходить естественно и, если для реализации шагов понадобятся годы, то будем ожидать созревания ситуации годы. Гражданскому обществу и людям будет предоставлен выбор - использовать созданные правительственным треком условия или же нет.

В мирной повестке много тем и пластов… и здесь как никогда актуально выражение: «всему свое время!»

Источник: телеграм-канал @mneniyefm

Поделиться:
347

Актуально

От редакции

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с ...

Xроника

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Xроника

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 ...

Мнение

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Вашингтон - Баку: полный перезапуск отношений

«Мир vs реальность»: анализ выступления Пашиняна в Берлине

Творец истории. Сегодня День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Тегеран делает ставку на Баку в новой региональной стратегии

Взрыв под ногами: незаконная пиротехника и реальные трагедии - ВИДЕО

Вашингтон - Баку: полный перезапуск отношений

«Мир vs реальность»: анализ выступления Пашиняна в Берлине

Последние новости

Эмин Амруллаев: На освобожденных территориях функционируют около 30 учебных заведений

Сегодня, 21:40

Лейла Алиева побывала в гостях у семьи из Шамахы - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Вугар Ахмед сделал заявление в связи с сообщениями о своём задержании - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Международный центр Низами Гянджеви сотрудничает с XI Глобальным форумом Альянса цивилизаций ООН - ФОТО

Сегодня, 20:40

Сын режиссера Роберта Рейнера задержан за убийство родителей

Сегодня, 20:20

Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях

Сегодня, 20:00

В Сумгайыте найден малолетний ребёнок - Разыскиваются родители - ФОТО

Сегодня, 19:45

В Баку состоялась презентация документального фильма «Дыхание победы» - ФОТО

Сегодня, 19:38

Белый дом положительно оценивает встречу делегаций США и Украины в Берлине

Сегодня, 19:25

TƏBİB объявил о расширении услуг диализа в Азербайджане

Сегодня, 19:15

Гюльтекин Гаджибейли депортируют из Турции

Сегодня, 18:55

Опасные стаканы из Китая в Азербайджане: граждан призывают на бесплатную проверку

Сегодня, 18:40

В Баку горит автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 18:25

В Азербайджане женщина вместе с братом задушила свекровь - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:12

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Сегодня, 17:47

​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Сегодня, 16:35

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США перекликается с доктриной Азербайджана

Сегодня, 16:30

Эти документы в Азербайджане можно будет оформить онлайн

Сегодня, 16:22
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00