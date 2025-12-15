Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

После посещения в рамках инициативы «Мост мира» представителей гражданского общества Азербайджана Еревана и ответного визита представителей гражданского общества Армении в Баку в обществах двух стран актуализировалась тема мирной повестки. Реакции на визиты были разными: от поддержки до критики и обвинений в предательстве.

Это и понятно… Конфликт между Азербайджаном и Арменией был этно-территориальным. Территориальную часть удалось урегулировать, подписана Совместная Декларация и парафирован текст мирного договора. Очень многое, если не всё, зависит от парламентских выборов в Армении, после которых правительства будут предпринимать более уверенные шаги на среднесрочную перспективу.

Остаётся этническая часть мирного процесса, которая требует осмысления…

В Азербайджане много скептиков, в Армении из-за предвыборной ситуации нагнетается негатив. Тысячи жертв войны, которые никто не хочет и не будет предавать забвению. При этом жертвы не останавливаются… Нахождение останков шехидов Первой Карабахской войны и их похороны, жертвы заложенных мин на освобожденных территориях, постеры у входа в населенные пункты с фотографиями погибших на войне – всё это является постоянным напоминаем и создает рамки того мира, который должен быть заложен между обществами.

За эти два месяца в результате общения с разными слоями общества сформировалась картина восприятия возможного мира.

Сперва отметим то, чего не будет, чтобы не возвращаться к этой теме в будущем.

Для старшего поколения тема «мира с армянами» воспринимается через воспоминания о советском периоде. Так вот, того, что было в период СССР. не будет!

Почему? Потому что:

- в данный исторический процесс нет третьей стороны, которая насильственно примиряет народы после конфликта. Насаждения мира со стороны третьей стороны не будет ни в какой форме!

- Азербайджан и Армения в условиях СССР были частью одного государства. Сейчас же это две независимые страны. Мы даже не представлены в единых военно-политических или же экономических блоках.

- В отличие от советского периода в Азербайджане нет компактно проживающего армянского населения, а в Армении нет азербайджанцев.

Для более молодого поколения, которое сформировалось в период независимости, мир с Арменией воспринимается по-другому. Как с другими соседями… Но и этого не будет в среднесрочной перспективе!

Что такое мир с соседями?

Вот у Азербайджана есть соседи: Россия, Казахстан, Грузия, Турция, Иран, Туркменистан. Азербайджан не воюет с этими соседями. Гражданин Азербайджана может купить билет и полететь в соседние страны отдохнуть, если желает, то может получить образование, открыть бизнес, торговать, работать, подлечиться…

Всего этого с Арменией в ближайшей перспективе не будет!

А что же будет?!

По моему глубокому убеждению, будет мир в узком его понимании. Основные контуры этого мира уже есть: дипломатический процесс, подразумевающий обсуждение всех тем исключительно политико-дипломатическим путем, различные межправительственные треки взаимодействия, участие в совместных проектах на государственном и частном уровнях, общение представителей гражданского общества, которые разделяют мирную повестку.

В триаде «государственные институты – гражданское общество – люди» диалог государств/правительств еще очень долго будет определяющим. От правительственного трека зависят условия взаимодействия между гражданскими обществами, а также контакты между людьми.

В Азербайджане правительство не будет искусственно подгонять гражданское общество и людей к мирной повестке, всё будет происходить естественно и, если для реализации шагов понадобятся годы, то будем ожидать созревания ситуации годы. Гражданскому обществу и людям будет предоставлен выбор - использовать созданные правительственным треком условия или же нет.

В мирной повестке много тем и пластов… и здесь как никогда актуально выражение: «всему свое время!»

