Азербайджан и ОАЭ провели межмидовские консультации - ФОТО

17 декабря в Баку состоялись консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Это вторые по счету консультации, на которых азербайджанскую делегацию возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, делегацию ОАЭ - директор Департамента консульских услуг МИД Рашед Надхар Рахмах.

В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере, возможности подписания новых двусторонних документов в данной области.

Также состоялся обмен мнениями по возможности расширения сотрудничества в области цифровизации консульских услуг.

Подчеркнута важность укрепления связей между двумя странами в сферах миграции, юстиции, пограничной службы, внутренних дел, образования, социальной и др.

Стороны договорились о проведении очередного заседания в 2026 году в Абу-Даби.