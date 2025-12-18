Внук экс-депутата умер в одном из парков Сумгайыта

Выяснились некоторые подробности в связи со смертью 18-летнего Мушфига Фаттаева - внука председателя Партии классического народного фронта (ПКНФ), бывшего депутата Мирмахмуда Миралиоглу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, было установлено, что Мушфиг, студент второго курса Бакинского государственного университета, скончался в одном из парков Сумгайыта.

Так, 17 декабря около 20:00 в парке, расположенном на территории 9-го микрорайона города Сумгайыт, состояние Мушфига Мирмехди оглу Фаттаева (2007 года рождения) внезапно ухудшилось. Сообщается, что в момент происшествия рядом с ним находился его брат.

По предварительной информации, М. Фаттаев скончался от сердечной недостаточности.

По факту продолжаются следственные мероприятия.

