Президент: Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на исламской солидарности

Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар Его величество Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и братский народ Катара с национальным праздником.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в поздравительном послании главы государства говорится: «Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на общих религиозно-культурных ценностях, братстве и исламской солидарности. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений, построенных на взаимном доверии и поддержке, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости».

Президент Азербайджана пожелал Шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Катара – постоянного мира, спокойствия и процветания.