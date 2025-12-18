 В Баку открылась выставка «Səsin rəngi», посвященная 110-летию Рашида Бейбутова - ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку открылась выставка «Səsin rəngi», посвященная 110-летию Рашида Бейбутова - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:10 - Сегодня
В Национальном музее искусств открылась выставка «Səsin rəngi» (Цвет голоса), посвящённая 110-летию легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова.

17 декабря в Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки «Цвет голоса», посвящённой 110-летию выдающегося артиста Рашида Бейбутова, прославившего азербайджанскую музыку и песни по всему миру.

Выставка организована Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным музеем искусств и Фондом Рашида Бейбутова при поддержке Международного банка Азербайджана. Экспозиция включает произведения искусства из фондов Национального музея искусств, Государственной художественной галереи Азербайджана, а также из личной коллекции Р.Бейбутова.

На открытии выступили министр культуры Адиль Керимли, директор Национального музея искусств Ширин Меликова, председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов, заслуженный художник и старший реставратор Натиг Сафаров, директор Фонда Рашида Бейбутова Кямиль Шахвердиев. В своих выступлениях они подчеркнули выдающийся вклад певца в национальное музыкальное и кинематографическое искусство благодаря его уникальному исполнению и актёрскому мастерству, а также его роль в достойном представлении азербайджанской культуры на международной арене.

В ходе мероприятия был показан короткий видеофильм о создании портрета Рашида Бехбудова народным художником Асафом Джафаровым в 1975 году, после чего гости ознакомились с выставкой.

Экспонаты выставки освещают ключевые моменты богатой жизни и блистательного творческого пути Рашида Бейбутова. Посетителям представлены государственные награды и медали артиста, а также предметы, отражающие его духовный мир: карманный Коран, сценарий оперетты «Аршин мал алан» для Московского театра 1952 года, блокнот с записями о депутатской деятельности. Среди самых впечатляющих экспонатов - последнее письмо артиста, написанное в московской больнице в 1989 году, и рукопись бессмертной песни «Ey Vətən». Эти уникальные документы наглядно демонстрируют бесконечную преданность артиста искусству и Родине.

В экспозиции также представлены произведения известных представителей азербайджанского изобразительного искусства - Наджафгулу Исмаилова, Омара Эльдарова, Таира Салаха, Исы Ибрагимова, Джумшуда Ибрагимова, Исмаила Мамедова, Маргариты Эфенди, Фуада Салаева, Алтая Садыгзаде, Эльтурана Авалова, Ульвии Хамзаевой и других художников и скульпторов, а также произведения американских, российских и иранских художников, воспевающие феноменальную личность и творчество Рашида Бейбутова.

На выставке представлена репродукция портрета Рашида Бейбутова, созданного народным художником А.Джафаровым в 1975 году и ранее экспонировавшегося в постоянной экспозиции Шушинской художественной галереи. Оригинал портрета был похищен во время оккупации города Шуша в 1992 году вместе с другими объектами культурного наследия. В честь 110-летия артиста было принято решение подготовить новую репродукцию портрета на основе фотографии оригинала. Работа была выполнена с высоким профессионализмом заслуженным художником и старшим реставратором Натигом Сафаровым.

После Великой Победы азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Шушинская государственная художественная галерея была восстановлена и возобновила работу – портрет Р.Бейбутова будет передан галерее.

Выставка продлится до 31 декабря.

Фотографии предоставлены пресс-службой Министерства культуры АР

