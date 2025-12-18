 Прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному заключению | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному заключению

First News Media13:30 - Сегодня
Прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному заключению

18 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна.

На судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде, выступил прокурор, представлявший государственное обвинение.

Прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному заключению.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Источник: АПА

Поделиться:
1030

Актуально

Политика

Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов

Общество

Четыре сотрудника 1news.az удостоены государственной награды

Общество

Важные советы AQTA по покупке детских новогодних наборов - ВИДЕО

Общество

На проспекте Хатаи улучшают организацию дорожного движения - ПОДРОБНОСТИ

Общество

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию представлен коллективу - ФОТО

Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО

Четыре сотрудника 1news.az удостоены государственной награды

Важные советы AQTA по покупке детских новогодних наборов - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пропавшие в Астаре рыбаки не найдены - ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО

Заработная плата будет выплачиваться два раза в месяц

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

Последние новости

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию представлен коллективу - ФОТО

Сегодня, 17:55

Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО

Сегодня, 17:52

Пашинян: У карабахских армян есть дом - это Армения

Сегодня, 17:37

Пашинян принял заместителя генсека НАТО: обсуждался проект TRIPP

Сегодня, 17:33

Четыре сотрудника 1news.az удостоены государственной награды

Сегодня, 17:29

«Любая помощь - это шанс на жизнь»: 15-летней Шахане срочно требуется поддержка в борьбе с раком крови - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:57

Важные советы AQTA по покупке детских новогодних наборов - ВИДЕО

Сегодня, 16:47

«У нас работают только мужчины с короткими стрижками»: Ответ «Qoç ət» на жалобу о волосе в донере

Сегодня, 16:33

На проспекте Хатаи улучшают организацию дорожного движения - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:28

Церемонию «Оскар» перестанут транслировать по ТВ

Сегодня, 16:18

Пашинян предупредил Грузию: Найдутся альтернативные маршруты

Сегодня, 16:08

Пашинян готов принять Гарегина II, но только с повесткой его ухода

Сегодня, 15:38

Агентство пищевой безопасности об отравлении жвачкой школьников в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:15

«Айнтрахт» сыграет против «Карабаха» без своих болельщиков - ПРИЧИНА

Сегодня, 15:10

Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Сегодня, 14:50

Убийство в школе как симптом: что ксенофобия сделала с российским обществом

Сегодня, 14:47

Пашинян поручил РЖД восстановить ж/д стыки с Турцией и Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:42

Папоян: Поставки азербайджанского бензина в Армению будут непрерывными

Сегодня, 14:38

Погода на пятницу: В Баку не ожидается осадков

Сегодня, 14:33

В Екатеринбурге состоялся суд над Шахином Шыхлински и его сыном

Сегодня, 14:30
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00