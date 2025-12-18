Эмин Амруллаев: Наши университеты должны подготовить себя к конкуренции

«Будущее достаточно конкурентно. Любой университет должен подготовить себя к этой конкуренции».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвященном 50-летию Азербайджанского архитектурно-строительного университета.

«Мы должны стараться двигаться вперед быстрее. Мы считаем, что конкуренция является важным фактором развития, однако эта конкуренция должна быть справедливой. Второй важный момент - это сотрудничество. Взаимодействие в сфере науки и образования крайне важно. Опыт показывает, что сотрудничество в этой области приводит к великим открытиям и достижениям. В то же время большое значение имеет партнерство высших учебных заведений с частным сектором».

Министр отметил, что еще один аспект связан с международными рейтингами.

«Глядя на рейтинги, мы видим, что в области научных исследований нам предстоит проделать еще много работы. Мы должны сфокусироваться на научных исследованиях: если их объем возрастет, мы сможем добиться больших успехов».

«В строительстве школы в Кяльбаджаре принимает участие 25-летний выпускник Университета архитектуры и строительства», - добавил министр, подчеркнув, что выпускники этого вуза вносят большой вклад в работу на освобожденных территориях.