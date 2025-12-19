Армяно-американская группа по реализации вашингтонских договоренностей обсудила TRIPP

МИД Армении сообщил о первом заседании армяно-американской рабочей группы по реализации договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита по вопросам мира от 8 августа 2025 года.

По данным пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, оно состоялось 17 декабря.

В частности, с армянской стороны во встрече в дистанционном формате выступил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян, с американской - заместитель помощника государственного секретаря США Соната Коултер.

Костанян подчеркнул значительную поддержку США в установлении мира на Южном Кавказе и подтвердил интерес армянской стороны к активной работе по реализации меморандумов о взаимопонимании Армения–США.

Стороны договорились продолжить обсуждения на экспертном уровне для практической реализации конкретных достигнутых соглашений.

При этом, как сообщает пресс-служба посольства США в Армении, обсуждалась работа, которая будет проводиться «для реализации подписанных меморандумов по повышению энергетической безопасности, развитию цепочки поставок полупроводников и развитию искусственного интеллекта, а также укреплению дорожной инфраструктуры и безопасности границ Армении».

В сообщении отмечается, что "США рады сотрудничать со своим ценным стратегическим партнером - Республикой Армения для реализации видения президента Дональда Трампа о мире и процветании на Южном Кавказе".

Источник: «Sputnik Армения»