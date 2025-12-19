 В Баку в перевернувшемся автомобиле погиб человек | 1news.az | Новости
В Баку в перевернувшемся автомобиле погиб человек

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
В Баку в перевернувшемся автомобиле погиб человек

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, тело было извлечено из деформированного автомобиля.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации, на место происшествия были привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС. Было установлено, что легковой автомобиль марки Renault перевернулся, в результате чего один человек оказался зажат в салоне.

В ходе проведенных спасательных работ тело погибшего было извлечено из поврежденного транспортного средства и передано бригаде скорой медицинской помощи.

