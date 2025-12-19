Агентство пищевой безопасности предупреждает потребителей об угрозе отравления метанолом

Учитывая массовое потребление алкогольных напитков в праздничные дни, Агентство пищевой безопасности Азербайджана призывает потребителей к бдительности.

Как сообщает 1news.az, в целях пресечения незаконной деятельности «дельцов», пытающихся нажиться на производстве фальсифицированного алкоголя ценой здоровья и жизни людей, Агентство совместно с правоохранительными органами регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия. В отношении выявленных нарушителей закона принимаются самые жесткие меры.

Поскольку мошенники, как правило, занимаются подобной противоправной деятельностью в скрытых и закрытых помещениях, важную роль в их обнаружении и разоблачении играют поддержка граждан и общественный контроль.

Отметим, что при изготовлении кустарного контрафактного алкоголя используется метиловый спирт (метанол).

Метанол является техническим и промышленным спиртом; его использование в пищевых целях недопустимо, так как он вызывает тяжелейшие отравления. Даже употребление метилового спирта в малых дозах приводит к серьезным осложнениям в организме.

Использование опасных непищевых веществ в производстве алкогольной продукции категорически запрещено и влечет за собой уголовную ответственность за посягательство на жизнь и здоровье граждан.

Потребителям рекомендуется проявлять осторожность в этом вопросе. При столкновении с подобными незаконными фактами просим информировать соответствующие государственные органы, в том числе колл-центр Агентства по номеру «1003». При приобретении продуктов питания в объектах общепита, торговых точках и других местах, следует обращать внимание на упаковку и данные на этикетке, а также требовать соответствующие документы по пищевой безопасности.