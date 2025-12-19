 Ось Баку–Абу-Даби: новая политическая конфигурация региона | 1news.az | Новости
Ось Баку–Абу-Даби: новая политическая конфигурация региона

First News Media09:43 - Сегодня
Автор: Ильгар Велизаде

17 декабря 2025 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна находился с визитом в ОАЭ.

Формальной целью поездки стало участие главы азербайджанского государства в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира «Игры будущего 2025». Однако на фоне заметного сближения двух стран спортивная составляющая визита стала лишь внешним элементом более широкого политико-дипломатического процесса, который в 2025 году приобрёл устойчивый и системный характер.

Декабрьская встреча стала уже третьим личным контактом президентов Азербайджана и ОАЭ в течение одного года. Ранее Ильхам Алиев и шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян встречались 9 июля в Абу-Даби и 16 сентября в Шуше. Такая плотность контактов выходит за рамки обычного дипломатического графика и указывает на формирование устойчивого политического тренда, направленного на сближение позиций Баку и Абу-Даби как по двусторонней повестке, так и по региональным вопросам.

Ключевым этапом этого процесса стала июльская встреча в Абу-Даби, где был заложен экономический и институциональный фундамент нового этапа отношений. Подписание Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (CEPA) вывело взаимодействие за рамки отдельных инвестиционных проектов и зафиксировало курс на долгосрочную интеграцию торговых и инвестиционных цепочек. Для ОАЭ это вписывается в стратегию расширения сети экономических соглашений, для Азербайджана — в задачу диверсификации внешнеэкономических связей.

Сентябрьская встреча в Шуше носила уже выраженный политико-символический характер. Выбор освобожденного и стремительно возрождающегося Карабахского региона Азербайджана в качестве площадки для переговоров стал демонстрацией высокого уровня доверия и признания новой региональной реальности. Одновременно обсуждались перспективы сотрудничества в энергетике, инфраструктуре и гуманитарной сфере, что показало готовность сторон увязывать экономические интересы с политическим позиционированием.

Декабрьский визит в ОАЭ органично продолжил эту линию. Участие президента Азербайджана в открытии «Игр будущего – 2025» подчеркнуло общее для Баку и Абу-Даби понимание роли спорта и международных мероприятий как инструмента «мягкой силы». Оба государства рассматривают гуманитарные и событийные платформы как часть долгосрочной стратегии укрепления международного статуса. Символично и то, что накануне визита Баку был избран мировой столицей спорта в 2026 году.

В более широком контексте азербайджано-эмиратское сближение отражает стремление обеих стран закрепиться в статусе «средних держав» нового типа. ОАЭ формируют образ универсального узла, способного взаимодействовать с различными центрами силы и выступать экономическим хабом и посредником на Ближнем Востоке. Азербайджан выстраивает схожую модель на Южном Кавказе, позиционируя себя как переговорную, транспортно-логистическую и событийную площадку.

Сотрудничество между Баку и Абу-Даби выходит за рамки экономики и включает сближение подходов к мультивекторной дипломатии, энергетическому переходу, инвестиционной политике и использованию инфраструктуры как инструмента внешней политики. Эмиратские проекты в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане и долгосрочные инвестиционные планы подтверждают практический характер этого взаимодействия.

Показательно и то, что летом 2025 года именно Абу-Даби стал площадкой для встречи лидеров Азербайджана и Армении, придавшей новый импульс дипломатическому процессу. ОАЭ поддерживают рабочие отношения как с Баку, так и с Ереваном, что позволяет рассматривать их как прагматичного внешнего медиатора, ориентированного на снижение конфликтности и поиск сбалансированных решений.

Медиаторская активность ОАЭ отражает их стремление связывать Ближний Восток и Южный Кавказ, сближая экономические, инфраструктурные и политико-дипломатические повестки. Это делает их роль особенно востребованной в условиях трансформации региональных отношений и способствует органичному встраиванию Эмиратов в постконфликтную повестку Южного Кавказа.

Отдельного внимания заслуживает и фактор личных отношений между президентами Ильхамом Алиевым и шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Регулярные контакты и высокий уровень доверия позволяют переводить договорённости в практическую плоскость и придают сотрудничеству устойчивый характер.

Наконец, важным направлением взаимодействия остаётся энергетика. ОАЭ усиливают интерес к газовой повестке как инвестор и инфраструктурный игрок, включая проекты в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке. Азербайджан, как надёжный поставщик газа и оператор инфраструктуры, также расширяет присутствие в этих регионах. В результате стороны получают возможности для координации усилий в энергетике и логистике, включая развитие трансконтинентальных маршрутов, таких как коридор Север–Юг.

В итоге Азербайджан и ОАЭ всё более чётко воспринимают друг друга не только как экономических партнёров, но и как близких по подходам акторов, заинтересованных в формировании прагматичной и устойчивой модели регионального влияния, основанной на диалоге, инфраструктуре и геоэкономике.

Специально для 1news.az

413

