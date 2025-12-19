 Шуша в фокусе Euronews: музыка, поэзия и наследие веков - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Шуша в фокусе Euronews: музыка, поэзия и наследие веков - ВИДЕО

First News Media11:28 - Сегодня
Видеорепортаж Euronews посвящен Шуше - городу, который по праву считается культурной колыбелью Азербайджана.

Сквозь призму исторических памятников, музыки, поэзии, ремесел и народных традиций раскрывается уникальное наследие, формировавшееся на протяжении веков и ставшее неотъемлемой частью национальной идентичности страны.

Шуша - один из самых значимых в историческом и культурном плане городов Азербайджана, где художественное самовыражение всегда играло ключевую роль, говорится в репортаже.

Город дал стране выдающихся поэтов, композиторов и мыслителей, а его культурная среда стала источником вдохновения для целых поколений творческой интеллигенции.

В репортаже Euronews особое внимание уделяется знаковым достопримечательностям Шуши. Среди них - Шушинская крепость, символ стойкости и исторической памяти, живописная равнина Джыдыр, на протяжении веков служившая местом народных празднеств и музыкальных собраний, а также мавзолей Моллы Панаха Вагифа, где поэзия и духовное наследие остаются центральными элементами городской идентичности.

Музыкальное богатство Шуши раскрывается через наследие великого композитора Узеира Гаджибейли и многовековую традицию мугама, признанную ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Именно Шуша считается одной из главных колыбелей этого уникального музыкального жанра, оказавшего глубокое влияние на развитие азербайджанской музыки.

Культурное многообразие города проявляется также в ковроткачестве, архитектуре и национальной кухне. В репортаже подчеркивается, что восстановленные исторические объекты, возрождаемые ремесленные мастерские и работа местных мастеров свидетельствуют о непрерывности культурной традиции и стремлении сохранить аутентичность Шуши в новых исторических условиях.

Таким образом, Шуша предстает не только как памятник прошлого, но и как живой культурный центр, где наследие продолжает вдохновлять современную творческую жизнь, подтверждая её особое место в культурной карте Азербайджана, говорится в репортаже.

