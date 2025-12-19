В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки «Мир воображения между Андами и Кавказскими горами» - ФОТО

18 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки перуанской художницы Соль Алексо «Мир воображения между Андами и Кавказскими горами» (The Imaginary World between the Andes and the Caucasus).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главными героями работ на выставке являются альпаки, ставшие символом Андского плато. На картинах Соль Алексо они изображены с человеческими эмоциями.

Перед церемонией открытия она рассказала журналистам, что Перу известна в мире как родина альпак. Эти животные составляют значительную часть ее работ и художница изображает их образы в современном стиле.

По словам художницы, на создание креативных работ для выставки ее вдохновили исторические памятники и достопримечательности Баку и Шамахы, а также изображения альпаков в этих местах. Во время посещения этих мест она испытала совершенно другие эмоции и получила новые идеи.

Соль Алексо, вдохновленная природой Анд и Кавказских гор, изобразила альпак как в символическом, так и эмоциональном смысле в своих работах. По ее словам, альпаки, изображенные поодиночке, а иногда парами, демонстрируют связь с окружающей средой.

Художница добавила, что эта коллекция имеет для нее особое значение и может привести к созданию новых творческих работ, связанных с Азербайджаном, в будущем.

Затем гости познакомились с выставкой «Мир воображения между Андами и Кавказскими горами».

На экспозиции представлены различные работы Соль Алексо. Среди них - картины, созданные художницей специально для бакинской выставки.

Соль Алексо, принявшая участие более чем в 60 местных и международных выставках, интересовалась искусством с юных лет. Вдохновленная природой Анд и Кавказских гор, она подчеркивает, что искусство выступает мостом между культурами, используя обобщенный образ альпаков, которые независимы от границ и живут как в Андах, так и в Кавказских горах. В ее работах альпаки - это не просто сюжетная линия, но и символический и эмоциональный смысл.