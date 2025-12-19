Полиция задержала 170 подозреваемых в причастности к ИГ в Турции

Турецкая полиция задержала 170 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство" за две недели, заявил в пятницу министр внутренних дел страны Али Ерликая.

"В 32 провинциях в результате операции против ИГ задержаны 170 подозреваемых в оказании финансовой помощи террористической группировке и деятельности в ее составе в прошлом", - написал министр в соцсети X.

По его словам, задержания проводились в Стамбуле, Анкаре и других провинциях страны. Суд арестовал десять задержанных, следственные мероприятия в отношении остальных продолжаются.