Пожар в ресторане в Сумгайыте потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший в ресторане в поселке Новханы Абшеронского района, был в кратчайшие сроки потушен силами Сумгайытского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Распространение огня, в том числе на примыкающее здание отеля, было предотвращено.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате происшествия на площади 70 кв. м сгорели горючие конструкции кровли террасы на первом этаже ресторана (общая площадь объекта — 2000 кв. м), передает 1news.az.

Большую часть ресторана и здание прилегающего отеля удалось защитить от огня.

10:40

В Сумгайыте произошел пожар в ресторане «Самовар».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, возгорание началось на крыше ресторана. Пожар был потушен в кратчайшие сроки, огонь не успел распространиться на большую площадь.

10:22

В Сумгайыте горит отель Самовар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на место происшествия привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В настоящее время принимаются оперативные меры по тушению пожара.