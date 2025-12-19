 По данному маршруту назначены дополнительные поезда | 1news.az | Новости
По данному маршруту назначены дополнительные поезда

Фаига Мамедова10:35 - Сегодня
По данному маршруту назначены дополнительные поезда

В целях обеспечения возросшего спроса на пассажирские перевозки 26, 27, 28 и 29 декабря назначены дополнительные рейсы поездов по направлению Баку - Агстафа - Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY). Было отмечено, что пассажиры также могут воспользоваться ежедневными рейсами по маршруту Баку - Газах - Баку.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение ADY Mobile.

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
