Зимний отдых и спорт: «Шахдаг» расширяет границы туризма в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

18–19 декабря в туристическом центре «Шахдаг», действующем при Государственном агентстве по туризму, прошёл двухдневный медиа-тур, приуроченный к открытию зимнего сезона.

Мероприятие собрало представителей СМИ, предоставив им возможность лично ознакомиться с подготовкой центра к сезону, новыми турпродуктами и разнообразием развлечений, доступных посетителям.

Так, представители СМИ смогли увидеть, как комплекс готов к приёму гостей, оценить уровень сервиса и инфраструктуры, а также узнать о последних нововведениях и проектах, реализованных в рамках пятого этапа расширения «Шахдага».

Председатель ЗАО «Туристический центр Шахдаг» Рустам Наджафов, выступая на мероприятии, подчеркнул значительный рост популярности центра. Таким образом, с 1 января по 15 декабря 2025 года число посетителей превысило 300 тысяч человек, что является рекордным показателем за последние годы.

Это свидетельствует о том, что «Шахдаг» продолжает оставаться одним из главных зимних туристических направлений в регионе, привлекая как местных, так и иностранных гостей.

Как отмечается, до конца зимнего сезона планируется установка двух новых базовых станций лифтов и 76 снежных генераторов, что позволит обеспечить качественный снежный покров на всех трассах даже при изменении погодных условий. Кроме того, будут построены новые лыжные трассы общей протяжённостью 7070 метров, что существенно расширит возможности для катания как новичков, так и опытных спортсменов.

Особое внимание уделено именно спортивной составляющей. За последние два года «Шахдаг» стал не только центром отдыха, но и престижной площадкой для проведения соревнований местного и международного уровня. В комплексе построен стадион FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда) на 500 мест, где уже проводятся тренировки и турниры. Ожидается, что в зимнем сезоне 2026 года «Шахдаг» примет ряд крупных спортивных мероприятий: Чемпионат Азербайджана по горнолыжному спорту, Чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму, а также финальный этап Кубка мира по могулу.

В Лыжной школе «Шахдага» так же установлен уникальный спортивный симулятор PROLESKI, известный как «бесконечный склон». Его работа аналогична беговой дорожке, но имитирует спуск по снежной трассе. Как отметила директор горнолыжной школы и клуба симуляторов Мария Шерстюк, всего 10–15 минут на тренажёре равны целому дню на настоящих лыжах, а три сеанса по 30 минут позволяют новичкам уверенно держаться на лыжах и пробовать спуски. Примечательно, что тренажёр подходит для пользователей всех возрастов - от трёхлетних детей до 65-летних взрослых. На сегодняшний день PROLESKI является единственным в Азербайджане и на Кавказе, что делает Лыжную школу «Шахдага» уникальной платформой для обучения горнолыжному мастерству.

Во время медиа-тура представители СМИ смогли лично оценить качество предоставляемых услуг и инфраструктуры. Гости опробовали лыжное и сноубордическое снаряжение, прокатились на канатных дорогах и попробовали разнообразные зимние развлечения.

Особое внимание привлек Shahdag Coaster, уникальный семейный аттракцион, не имеющий аналогов на Южном Кавказе. Протяжённость маршрута составляет 2590 метров, санки оборудованы тормозными рычагами, что позволяет полностью контролировать скорость и направление движения. Аттракцион обеспечивает незабываемые адреналиновые впечатления для всей семьи в любое время года.

Еще одной популярной новинкой стал Зиплайн, длиной от 150 до 200 метров, высотой 45 метров и скоростью движения до 25 километров в час. Это уникальная возможность увидеть горные склоны «Шахдага» с высоты, насладиться живописными пейзажами и получить мощный заряд эмоций.

Кроме того, для любителей активного отдыха и экстремальных ощущений предоставлены поездки на квадроциклах, которые позволяют ощутить динамику и скорость, наслаждаясь красотой горной природы

Инфраструктура «Шахдага» за последние годы значительно расширилась. Количество канатных дорог увеличилось до 15, трасс различной сложности до 37, а их общая протяжённость составляет 45 километров. Для начинающих лыжников оборудованы 6 конвейерных дорожек, что позволяет легко осваивать базовые навыки катания. Снежные генераторы в количестве 600 единиц обеспечивают полноценное покрытие всех трасс. Количество аттракционов и развлечений достигло 40, а объектов общественного питания - 64, что позволяет гостям совмещать активный отдых с комфортным пребыванием.

В глаза сразу бросается так же гармоничное сочетание современной инфраструктуры с живописной природой региона, разнообразие активностей для всех возрастов и высокий уровень комфорта для туристов.

В заключении стоит отметить, что «Шахдаг» продолжает укреплять свои позиции как ведущий зимний курорт Азербайджана и Южного Кавказа. Масштабное расширение инфраструктуры, внедрение инновационных технологий, развитие спортивного потенциала и активного отдыха делают центр привлекательным для семейного, спортивного и экстремального туризма.

Таким образом, открытие зимнего сезона в «Шахдаге» стало не только праздником спорта и активного отдыха, но и значимым событием для развития туризма в Азербайджане. Центр продолжает привлекать новых гостей, создаёт условия для профессионального и любительского спорта, а также обеспечивает незабываемые впечатления для всех, кто выбирает отдых в горах. С каждым годом «Шахдаг» подтверждает свой статус современного, комфортного и уникального курорта, готового к приёму тысяч туристов и проведению международных спортивных соревнований.

Джамиля Суджадинова