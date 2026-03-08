 Около 70 тыс. азербайджанских женщин были обеспечены работой в прошлом году | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Около 70 тыс. азербайджанских женщин были обеспечены работой в прошлом году

First News Media11:10 - Сегодня
Около 70 тыс. азербайджанских женщин были обеспечены работой в прошлом году

В 2025 году подведомственным Государственным агентством занятости работой были обеспечены 69,5 тыс. женщин.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

За последний год более 6,5 тысячам женщин в рамках программы самозанятости были предоставлены активы для создания малых семейных хозяйств.

Отмечается, что в прошлом году Госагентством занятости к курсам профессиональной подготовки были привлечены еще 18,4 тыс. человек, из которых 11,8 тыс. составили женщины.

"В последние годы внесенные в трудовое законодательство нашей страны изменения позволили расширить возможности занятости женщин. На весенней встрече группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда 2025 года реформы, осуществленные в Азербайджане в данной сфере были высоко оценены. Также в рейтинге издания ВБ "Женщины, бизнес и право" за 2024 год индекс Азербайджана повысился с 78,8 до 85, страна поднялась в списке со 104-й позиции на 69-ю среди 190 стран", - подчеркивается в сообщении.

Источник: Report

Поделиться:
325

Актуально

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Общество

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Общество

В Азербайджане отмечают Международный женский день

Политика

Хакан Фидан: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к миру

Общество

Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

В Азербайджане снизится видимость на ряде дорог

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Около 70 тыс. азербайджанских женщин были обеспечены работой в прошлом году

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Раксана, Айсун и Шабнам Товузлу тоже в списке лиц, попавших под телевизионные ограничения - ОБНОВЛЕНО

Вниманию тех, кто хочет отправиться в хадж!

Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

«Я спала, а деньги списывались»: «Bakıkart» ответил на жалобы о странных списаниях с карт

Последние новости

В результате иранских ударов в ОАЭ погибли четыре человека

Сегодня, 15:17

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей по всему Ирану

Сегодня, 14:46

Израиль призвал жителей Ливана покинуть территории к югу от реки Литани

Сегодня, 14:20

Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 14:04

В Азербайджане снизится видимость на ряде дорог

Сегодня, 13:50

Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 13:38

Председатель Сената Пакистана позвонил Сахибе Гафаровой

Сегодня, 13:25

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран

Сегодня, 13:15

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Сегодня, 13:00

Трамп заявил, что союзники Вашингтона «могут делать все, что пожелают»

Сегодня, 12:52

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Сегодня, 12:37

Трамп заявил об уничтожении иранской военной инфраструктуры ударами США

Сегодня, 12:24

Жители Дубая скупают продукты на фоне ожидаемого дефицита - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Трамп: Война с Ираном будет длиться столько, сколько понадобится - ВИДЕО

Сегодня, 11:41

Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

Сегодня, 11:26

Около 70 тыс. азербайджанских женщин были обеспечены работой в прошлом году

Сегодня, 11:10

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Сегодня, 10:35

Китай отверг совместное управление миром крупными державами

Сегодня, 10:07

Трамп: Переговоров с Ираном не будет

Сегодня, 09:50

В Тегеране в результате ударов по нефтехранилищу наблюдается утечка нефти

Сегодня, 09:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50