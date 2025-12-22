Погода на вторник: В Баку ожидается до 10 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 23 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +3…+6 °C, днём - +7…+10 °C. Атмосферное давление будет около 766 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 80–85%, днём 70–75%.

По районам Азербайджана погода также ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −1 до +4 °C, днём - +7…+12 °C; в горах ночью −3…−8 °C, днём +3…+8 °C.