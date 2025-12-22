Состоялась официальная церемония открытия второго сезона благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» - ФОТО

19 декабря состоялась официальная церемония открытия и жеребьёвки второго сезона благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», который пройдёт по инициативе и при организационной поддержке Фонда Возрождения Карабаха, при содействии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, при генеральном спонсорстве сети маркетов «Tamstore» и информационной поддержке телеканала «CBC Sport».

В церемонии приняли участие представители государственных учреждений и компаний — участников турнира, представители футбольной общественности, партнёры Фонда Возрождения Карабаха, ветераны футбола, а также представители средств массовой информации.

Вначале вниманию участников мероприятия был представлен видеоролик, подготовленный на основе финального матча и церемонии награждения первого сезона благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения».

С вступительной речью выступил председатель правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, который подробно рассказал о целях и значении турнира. Было отмечено, что около 40 государственных учреждений и компаний, принявших участие в мероприятии, присоединились к данному благотворительному турниру в качестве участников, сделав пожертвования в Фонд.

Отметив, что после Великой Победы, одержанной Азербайджанской армией в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, на освобождённых территориях ускоренными темпами продолжаются работы по восстановлению и реконструкции, председатель правления подчеркнул, что основной целью проведения благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» является укрепление общественной поддержки процесса восстановления Карабаха, а также продвижение культуры благотворительности и популяризация здорового образа жизни.

Обратив особое внимание на участие в турнире команд государственных учреждений и ведущих компаний, действующих в стране, председатель правления отметил, что это является наглядным примером сотрудничества и солидарности государственного и частного секторов во имя восстановления Карабаха, и выразил благодарность всем донорам и партнёрам, оказавшим поддержку в организации турнира.

Выступивший на мероприятии президент компании «Avrora Group», основатель сети маркетов «Tamstore» Джейхун Аббасов рассказал об общественной и социальной значимости турнира. Он особо отметил, что данная инициатива внесёт вклад в восстановление Карабаха, а также выразил уверенность в том, что соревнование будет проведено на высоком организационном уровне.

После выступлений состоялась церемония жеребьёвки благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения». По её итогам 40 команд, принимающих участие в турнире, были распределены на 4 группы по 10 команд в каждой.

Отметим, что в ходе мероприятия президенту компании «Avrora Group» Джейхуну Аббасову был вручен специальный памятный плакет и книга «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса», подготовленная по заказу Фонда Возрождения Карабаха. Всем гостям, принявшим участие в жеребьёвке, от имени Фонда были вручены сертификаты благодарности.

Для справки сообщаем, что в Фонд Возрождения Карабаха от генерального спонсора турнира и команд-участницв общей сложности было пожертвовано 115 000 манатов.

Особо следует подчеркнуть, что средства, полученные от проведения турнира, будут направлены на создание спортивной инфраструктуры на освобождённых территориях. Таким образом, команды, участвуя в турнире, вносят непосредственный вклад в восстановление Карабаха.

Также отметим, что в рамках мероприятия была представлена фотовыставка «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса», организованная на основе фотографий, размещённых в книге и отражающих восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях, а также богатую природу Карабаха и его уникальную флору и фауну.