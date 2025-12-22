Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразования

Турция выступила с инициативой о строительстве учреждения профессионального образования в Агдаме.

Об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на 12-м заседании Азербайджано-Турецкой совместной межправительственной комиссии в Баку.

По его словам, в настоящее время этот вопрос актуален в повестке дня. "Уверены, что опыт братской Турции в этой сфере будет для нас весьма полезным", - подчеркнул глава правительства.

Источник: Report